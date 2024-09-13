В Сыктывкаре 21-летняя девушка выпала из окна многоэтажки

В Эжвинском районе Сыктывкара 21-летняя девушка выпала из окна многоэтажки. Инцидент случился 10 сентября на проспекте Бумажников.

По информации из социальных сетей и издания "КП", компания молодых людей организовала вечеринку. Соседи жаловались на громкую музыку, которая мешала спать до 4 утра. По сведениям "КП", девушка была в нетрезвом состоянии, в какой-то момент она вышла на балкон и не вернулась. Посе чего соседи услышали шум, а затем под окнами увидели бригаду "скорой" помощи и сотрудников полиции.