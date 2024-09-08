Комистат рассказал об изменении стоимости товаров и продуктов

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В начале сентября 2024 года Комистат предоставил данные о динамике цен на продукты и непродовольственные товары в крупных городах Республики Коми, таких как Сыктывкар, Ухта и Воркута. Согласно мониторингу, наблюдаются как повышения, так и понижения цен на различные категории товаров. Эта тенденция свидетельствует о продолжающихся колебаниях на рынке и влиянии различных экономических факторов на стоимость товаров первой необходимости.

Одним из наиболее заметных изменений стало подорожание куриных яиц. В течение недели с 27 августа по 2 сентября стоимость десятка яиц увеличилась на 3,2%, что привело к росту их цены до 109 рублей за упаковку. Это повышение затронуло широкий круг потребителей, так как яйца являются одним из базовых продуктов питания. Также подорожали макаронные изделия — их цена поднялась на 2,9%, и теперь килограмм макарон можно приобрести в среднем за 150 рублей. Повышение цен на макароны может оказать влияние на семейные бюджеты, особенно учитывая, что этот продукт часто входит в основу рациона.

Также зафиксирован рост цен на мясные изделия. Полукопченые и варено-копченые колбасы подорожали на 1,7%, а сосиски и сардельки — на 1,6%. Средняя цена на эти продукты достигла 656 и 573 рублей за килограмм соответственно. Покупатели также столкнулись с ростом цен на свинину (кроме бескостного мяса), которая теперь стоит 361 рубль за килограмм.

На фоне повышения цен на мясные и молочные продукты, некоторые категории товаров продемонстрировали снижение стоимости. В частности, пшеничная мука подешевела до 57 рублей за килограмм, что может порадовать тех, кто активно использует муку для приготовления домашних блюд. Чай черный, популярный напиток среди жителей региона, тоже подешевел — его стоимость снизилась до 1310 рублей за килограмм. Падение цен на такие продукты может быть связано с сезонными изменениями поставок или корректировками спроса на рынке.

Также отмечено снижение цен на твердые, полутвердые и мягкие сыры. Их средняя цена на начало сентября составила 786 рублей за килограмм. Кроме того, снизилась стоимость риса шлифованного, который можно было приобрести по средней цене 147 рублей за килограмм. Такие изменения могут оказать положительное влияние на потребительские настроения, так как рис и сыр являются важными составляющими повседневного питания.

Что касается плодоовощной продукции, здесь наблюдается разнонаправленная динамика. Так, свежие огурцы подорожали до 162 рублей за килограмм, а свекла столовая теперь стоит 57 рублей за килограмм. Эти изменения могут быть связаны с окончанием летнего сезона, когда цены на свежие овощи часто колеблются. Однако некоторые сезонные овощи, такие как морковь, капуста белокочанная, картофель и лук репчатый, подешевели. Теперь их можно приобрести по цене 55-60 рублей за килограмм, что делает их доступнее для покупателей в этот период.

Не только продукты питания изменились в цене, но и непродовольственные товары первой необходимости. Подгузники для детей, например, подорожали до 224 рублей за упаковку из 10 штук, что может оказать влияние на семейные расходы с маленькими детьми. Зато цены на зубные пасты, стиральные порошки, туалетную бумагу и сухие корма для животных стали ниже, что предоставляет покупателям возможность сэкономить на повседневных тратах. Однако шампуни, напротив, подорожали — теперь средняя стоимость 250 мл этого средства гигиены составляет 202 рубля.

Интересно отметить и изменения в ценах на электронику. Так, стоимость телевизоров выросла и достигла 40 600 рублей за единицу, что может быть связано с ростом спроса на современные модели и расширением ассортимента. В то же время смартфоны подешевели почти на 4%, и теперь их можно приобрести в среднем за 16,7 тысячи рублей за штуку. Снижение цен на смартфоны может привлечь внимание тех, кто планирует обновить свой гаджет в ближайшее время.