На ВЭФ-2024 обсудили, как инвестировать в ключевые проекты развития регионов в условиях дорогих денег

Модерировал дискуссию первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин

Какие финансовые инструменты нужны для реализации инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке в условиях высокой ставки и волатильности? Как банки и национальные институты развития могут повысить эффективность таких проектов на длинном горизонте? Эти и другие вопросы обсуждались на сессии "Как инвестировать в условиях дорогих денег?", которая состоялась на IX Восточном экономическом форуме.

Как отметил Александр Ведяхин, в 2021 году Президент РФ Владимир Путин поручил разработать мастер-планы по 25 городам Дальнего Востока, которые создали бы экономические условия для развития регионов. Такие мастер-планы были презентованы на ВЭФ в прошлом году, на их реализацию необходимо более 4 триллионов рублей, в том числе 2,2 триллиона внебюджетного финансирования.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 18% и может еще вырасти. Голосование среди аудитории в зале показало, что 50% прогнозируют ключевую ставку ЦБ в диапазоне 14–18% на конец 2025 года, а 33% считают, что она будет выше 18%. Соответственно, решающее значение приобретает вопрос о том, как найти источники финансирования и какие механизмы при этом задействовать.

Как подчеркнул Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, мастер-планы — это не просто градостроительный документ, а гибрид плана развития города и бизнес-плана. Это план трансформации экономики, ее диверсификации, создания новых предприятий и рабочих мест с высокой зарплатой и интересной работой. По итогам первого года из семи лет реализации программы финансированием обеспечено 27% ее мероприятий. Уже в этом году будут сданы первые объекты, в том числе на Дальнем Востоке. Но нужно четко понимать, что мастер-планы могут быть реализованы только в близкой связке государства, финансовых институтов и инвесторов и с оптимальным задействованием всех возможных финансовых механизмов. Ряд проектов, предусмотренных мастер-планами, уже реализуется по программе "Дальневосточная концессия".

По мнению Ильи Торосова, первого заместителя Министра экономического развития РФ, привлекать финансирование в инвестиционные проекты сегодня помогают прежде всего пять основных механизмов. Это Фабрика проектного финансирования, Фонд национального благосостояния, концессии государственно-частного партнерства и концессии, таксономия технологического суверенитета и отраслевые меры поддержки профильных министерств. В министерстве рассчитывают, что рекорды по инвестициям в основной капитал будут сохраняться и даже рост ключевой ставки сильно не повлияет на инвестирование в долгосрочной перспективе.

Александр Ведяхин добавил, что Сбер готов предоставлять предприятиям, которые войдут в программу технологического суверенитета, скидки к процентной ставке по кредитам.

Заместитель Председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов акцентировал внимание на том, что Дальний Восток, как отметил Президент РФ, — это приоритет для России на весь XXI век. Но здесь инвесторов нужно дополнительно мотивировать в силу особенностей логистики и климата. И основной фокус льготных механизмов должен быть направлен на улучшение качества жизни людей на этой территории. Также важно привлекать международных инвесторов, причем тут уже приходится конкурировать с теми условиями, что есть на международных рынках.

Председатель Правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко описал возможности такого инструмента, как инфраструктурные облигации. Этот инструмент был разработан в рамках реализации программы "Инфраструктурное меню" — его оператором является ДОМ.РФ. Развитие инфраструктуры Дальнего Востока для ДОМ.РФ является приоритетным направлением. На текущий момент портфель проектов на ДФО в рамках механизма инфраструктурных облигаций достиг почти 50 миллиардов рублей — это около 30% общего объема в размере 175 миллиардов рублей. Облигации могут эффективно использоваться при реализации масштабных проектов, где важно участие государства и бизнеса. Спикер добавил, что в России сформировался большой объем инвестиционных ресурсов, которые можно направлять в экономически прибыльные проекты развития инфраструктуры. При этом многие из имеющихся инвестиционных проектов масштабны и имеют длительные сроки, поэтому механизмы, которые позволят снять с инвесторов часть рисков и удешевить финансирование, очень востребованы.

Генеральный директор ООО "Управляющая компания Баимская" Георгий Фотин рассказал о ходе строительства Баимского ГОКа в Чукотском автономном округе — проекта общей стоимостью порядка 1 триллион рублей, из которых свыше 200 миллиардов рублей уже проинвестировано. Он отметил, что для реализации столь капиталоемкого проекта, который подразумевает огромные инвестиции в инфраструктуру (в том числе в строительство дорог и ЛЭП), компания использует всю палитру мер поддержки, включая режимы арктической зоны и территорий опережающего развития. Большое значение имеет и поддержка региональных властей, без которой такой проект невозможно реализовать.

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов отметил, что сегодня целый ряд механизмов льготного финансирования уравновешивает высокую ключевую ставку ЦБ и снижает затраты для инвестора. Это преференциальные режимы (снижают налоги), мастер-планы городов (включают в том числе создание условий для развития бизнеса), концессии (снижают объем заимствований), развитие Северного морского пути (продукцию можно вывозить круглый год, а не только в короткое навигационное окно). Он также рассказал о выпуске народных облигаций под конкретные объекты мастер-плана, которые смогут приобретать неквалифицированные инвесторы, и цифровых финансовых активов (ЦФА) в рамках геологоразведки.

Александр Ведяхин подтвердил готовность принятие участие в выпуске таких ЦФА на платформе цифровых финансовых активов Сбера.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин заострил внимание на том, что в осеннюю сессию необходимо закрепить понятие мастер-плана в градостроительном кодексе, чтобы при смене региональных властей мастер-планы не менялись и продолжали реализовываться. По его мнению, приоритизация должна заключаться в том, чтобы приоритетно вкладываться в оптимизацию коммунальной и улично-дорожной сети. Необходимо осторожно подходить к регулированию девелопмента, особенно в условиях высоких ставок.

Россия в состоянии найти инвестиции внутри страны, она обладает собственными инвестиционными возможностями, и никакой обреченности в понятии "дорогие деньги" (при вовлеченности ЦБ России в решение экономических задач) видеть не нужно, считает заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Бабаков.

Нужно достичь финансово-экономического суверенитета. Россия должна строить перспективу на ближайшее и далекое будущее, и здесь необходим комплексный взгляд на развитие страны, которая не должна рассматриваться как корпорация по освоению и продаже природных ресурсов. Необходимо развивать бюджетное кредитование регионов и не рассматривать привлечение средств зарубежных инвесторов в качестве единственно возможного способа финансирования. Целью государственного инвестирования является не задача вернуть средства в бюджет, а улучшение качества жизни российского населения.