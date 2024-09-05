Российский малый бизнес почувствовал интерес к инвестициям
- 09:30 5 сентября
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- astakhovaxenia
Объем размещенных предпринимателями средств на депозитах увеличился в 1,7 раза и достиг 680 миллиардов рублей
Сбер отмечает увеличение объемов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 миллиардов рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го. Об этом на IX Восточном экономическом форуме рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.
Он отметил, что интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос. Сегодня банк активно расширяет линейку доступных этому сектору продуктов управления ликвидностью, предлагая не только классические продукты, но и более гибкие варианты размещения свободных средств. Разместить ликвидность онлайн на срок от 1 до 90 дней можно всего за несколько минут. Нужен только брокерский счет.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок РЕПО, чем в июле 2023-го, а объем размещенных за этот период средств удвоился. Подобной динамике способствовал и тот факт, что с июня этого года такие сделки можно проводить в интернет-банке СберБизнес. Предприниматели сразу же отреагировали на запуск РЕПО в СберБизнесе кратным ростом числа сделок. Большинство классических банковских продуктов уже доступно бизнесу онлайн, а сейчас мы начинаем переводить в "цифру" и альтернативные инструменты управления ликвидностью, в том числе на длинном горизонте."
Обратное РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) — альтернатива классическим финансовым инструментам — позволяет бизнесу оперативно разместить от 1 миллиона рублей на срок до 90 дней. В том числе компаниям доступно РЕПО "овернайт", которое позволяет заключить сделку сроком на один рабочий день.
Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Учрежден указом Президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.