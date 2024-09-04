В Коми под завалами грунта обнаружили тело мертвого мужчины
- 08:30 4 сентября
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- Татьяна Зубова
В Усинске электрогазосварщик погиб на рабочем месте. Инцидент взяли на контроль в региональном управлении Следственного комитета.
Как следует из материалов дела, в конце мая этого года в котловане на глубине 4-5 метров, где велись ремонтные работы на водоводе высокого давления, случился обвал грунта. Электрогазосварщика, что находился в момент обрушения в котловане, завалило землёй, в результате чего тот получил множество травм и погиб. Трагедия стала следствием несоблюдения требований охраны труда со стороны ответственного лица.
В отношении ответственных лиц заведено уголовное дело по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящий момент собрано достаточное количество доказательств, что позволило передать материалы дела прокурору для утверждения обвинительного заключения. Далее дело направят в суд, где его рассмотрят по существу, уточнили в ведомстве.