В Коми под завалами грунта обнаружили тело мертвого мужчины

В Усинске электрогазосварщик погиб на рабочем месте. Инцидент взяли на контроль в региональном управлении Следственного комитета.

Как следует из материалов дела, в конце мая этого года в котловане на глубине 4-5 метров, где велись ремонтные работы на водоводе высокого давления, случился обвал грунта. Электрогазосварщика, что находился в момент обрушения в котловане, завалило землёй, в результате чего тот получил множество травм и погиб. Трагедия стала следствием несоблюдения требований охраны труда со стороны ответственного лица.