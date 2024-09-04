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В Коми пришли первые заморозки

В Коми пришли первые заморозкиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Республике Коми нагрянут первые заморозки. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

В целом в ближайшие сутки на территории республики установится переменная облачность. При этом осадков в основном не предвидится. В ночное и утреннее время в некоторых районах возможен туман. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночные температуры составят +2…+7°C, на некоторых участках возможны заморозки до 0…-2°C. Дне столбик термометра поднимется до +14...+19°C, а в восточных районах до +9 до +14°C.

В Сыктывкаре также сегодня также прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Северный ветер не превысит скорости 1-6 метров в секунду. Температура ночью составит +3…+5°C, а днем поднимется до 15…17°C выше нуля, уточнили синоптики.

Напомним, ранее специалисты рассказали о погоде на сентябрь. По прогнозам, теплая погода в регионе продержится до конца месяца, а температура воздуха будет держаться на уровне выше среднего.

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