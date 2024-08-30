В Сыктывкаре будут изменены правила использования флага в траурные дни
- 01:00 31 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывкаре планируют внедрить новый регламент по официальному использованию городского флага. Депутаты города рассмотрят предложенный проект постановления на ближайшем заседании.
Согласно документу, в дни траура к верхней части древка городского флага Сыктывкара будет прикрепляться черная лента, длина которой должна соответствовать длине самого флага.
Также в период траура флаг, установленный на мачте или флагштоке, необходимо будет опускать до середины.
Ранее порядок использования флага в дни траура не был установлен официально.
Напоминаем, что Андрей Чибисов покинул должность министра строительства и ЖКХ. Постановление вступит в силу 31 августа. Он занимал эту должность с апреля 2023 года.