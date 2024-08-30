В Сыктывкаре будут изменены правила использования флага в траурные дни

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре планируют внедрить новый регламент по официальному использованию городского флага. Депутаты города рассмотрят предложенный проект постановления на ближайшем заседании. Согласно документу, в дни траура к верхней части древка городского флага Сыктывкара будет прикрепляться черная лента, длина которой должна соответствовать длине самого флага.

Также в период траура флаг, установленный на мачте или флагштоке, необходимо будет опускать до середины.

Ранее порядок использования флага в дни траура не был установлен официально.