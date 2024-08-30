Министра строительства и ЖКХ Коми Андрея Чибисова отправили в отставку
- 16:00 30 августа
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- Инесса Богатая
Андрей Чибисов освобожден от обязанностей замредседателя правительства Коми и министра строительства и ЖКХ республики. Соответствующие распоряжения уже подписаны главой региона Владимиром Уйба.
Согласно документу, с 31 августа 2024 года обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Коми будет исполнять Анастасия Пихней, первый заместитель руководителя этого ведомства. Она уже временно заменяла предыдущего министра Андрея Лисова, который ушел в отставку после пяти месяцев на должности.
Андрей Чибисов занимал пост министра строительства и ЖКХ с апреля 2023 года. В этом же году он получит еще одну должность - заместитель председателя правительства.
Напомним, в Сыктывкаре с 30 августа дали тепло в соцучреждения города.