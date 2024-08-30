В Сыктывкаре в образовательные и медицинские учреждения дали тепло

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В Сыктывкаре стартовала подача тепла в городские социальные учреждения, как сообщила компания "Т-плюс". По данным организации, с 30 августа начнется обогрев детских садов, школ и медицинских учреждений. Руководителям этих учреждений нужно подготовить системы инженерных коммуникаций для приема теплоносителя и направить заявку в АО «Коми энергосбытовая компания».

Компания "Т-плюс" также информировала, что все выявленные в ходе гидравлических испытаний дефекты теплосетей, которые могли бы повлиять на теплоснабжение социальных объектов, уже устранены. Работы по реконструкции трубопроводов на улицах Морозова, Первомайской и Карьерной не помешают началу отопительного сезона, так как тепло будет подаваться по резервным линиям.

После того, как местные администрации выпустят соответствующие постановления, отопительный сезон для социальных объектов начнётся также и в других городах Коми, где действует "Т-плюс".