В поисках "жрицы любви" сыктывкарец отдал мошенникам более 700 тысяч рублей
- 09:00 29 августа
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- Татьяна Зубова
В дежурную часть УМВД России по г. Сыктывкар поступило заявление от молодого водителя частного предприятия в возрасте 25 лет. Он рассказал, что необдуманно потерял 735 тысяч рублей, взаимодействуя с людьми, выдававшими себя за администраторов и службу безопасности сайта, предлагающего интимные услуги, передает пресс-служба МВД по Коми.
Молодой человек объяснил, что однажды вечером решил провести время с представительницей древнейшей профессии и выбрал себе спутницу на специализированном веб-ресурсе. На его звонок ответил диспетчер, заверивший, что дама отправится по указанному адресу после получения предоплаты.
Однако, переведя деньги, заказчик получил повторный звонок с просьбой произвести еще один платеж из-за якобы возникших "технических проблем". Переведя в сумме 105 тысяч рублей и не дождавшись встречи, обманутый житель Сыктывкара позвонил снова. Там ему сообщили, что своими неуклюжими действиями и постоянными звонками он повредил систему клиентского оповещения и нарушил настройки виртуальной кассы.
Мошенники начали угрожать своей жертве, обещая навредить всем членам его семьи. Под сильным прессингом и стрессом потерпевший перечислил на счета вымогателей еще 630 тысяч рублей, из которых 500 тысяч были взяты в кредит.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".