В поисках "жрицы любви" сыктывкарец отдал мошенникам более 700 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по г. Сыктывкар поступило заявление от молодого водителя частного предприятия в возрасте 25 лет. Он рассказал, что необдуманно потерял 735 тысяч рублей, взаимодействуя с людьми, выдававшими себя за администраторов и службу безопасности сайта, предлагающего интимные услуги, передает пресс-служба МВД по Коми.

Молодой человек объяснил, что однажды вечером решил провести время с представительницей древнейшей профессии и выбрал себе спутницу на специализированном веб-ресурсе. На его звонок ответил диспетчер, заверивший, что дама отправится по указанному адресу после получения предоплаты.