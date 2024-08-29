Стало известно, какой будет погода в Коми 29 августа

О том, какая погода будет сегодня, 29 августа, в Коми рассказали Коми ЦГМС.

Такс по сообщениям синоптиков сегодня в регионе установится переменная облачность. При этом в ряде районов есть вероятность дождей. Ветер северо-западного направления, его скорость порядка 6-11 метров в секунду, на северо-востоке усиление до 9-14 метров в секунду. Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +5…+10 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +14…+19 градусов. На крайнем северо-востоке - до +9…+14°С.