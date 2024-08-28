В Сосногорске городская администрация не смогла найти подрядчика для отлова бездомных собак
- 11:45 28 августа
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- Инесса Богатая
В Сосногорской администрации завершили торги на оказание услуг по работе с бездомными животными. Однако на момент завершения конкурса не поступило ни одной заявки. Начальная максимальная цена контракта была установлена на уровне 990 000 рублей.
Следует отметить, что в 2023 году Контрольно-счетная палата Коми зафиксировала, что расходы Сосногорского района на управление бездомными животными в 6,5 раз выше, чем в других регионах Северо-Западного федерального округа.
Управление жилищно-коммунального хозяйства района, курирующее деятельность с бездомными животными, израсходовало 6 миллионов рублей: 5,4 миллиона в 2022 году (100% выданных субвенций) и 600 тысяч рублей в первом квартале 2023 года.
При этом число заявок на отлов бездомных животных остается неизменно высоким (546 обращений за 2022 год, 142 обращения за первый квартал 2023 года).
В определенные периоды животных не отлавливали в течение длительного времени — от 25 до 68 дней. Это свидетельствует о несвоевременных действиях УЖКХ по снижению рисков для жизни и здоровья граждан от безнадзорных животных и увеличивает вероятность роста их популяции.