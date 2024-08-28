В Сосногорске городская администрация не смогла найти подрядчика для отлова бездомных собак

В Сосногорской администрации завершили торги на оказание услуг по работе с бездомными животными. Однако на момент завершения конкурса не поступило ни одной заявки. Начальная максимальная цена контракта была установлена на уровне 990 000 рублей.

Следует отметить, что в 2023 году Контрольно-счетная палата Коми зафиксировала, что расходы Сосногорского района на управление бездомными животными в 6,5 раз выше, чем в других регионах Северо-Западного федерального округа.