Каким специалистам в Сыктывкаре предлагают самые высокие зарплаты в августе

Платформа SuperJob, специализирующаяся на поиске высокооплачиваемых вакансий, провела очередное исследование, изучив 22 000 вакансий в городах с численностью менее 500 тысяч, и выявила наиболее "выгодные" предложения августа в Сыктывкаре.

По информации экспертов, в столице Коми в августе самую высокую зарплату готовы предложить менеджеру по продажам корпоративным клиентам. Специалисты могут рассчитывать на оклад в размере 112 тысяч рублей, а также на ДМС, скидки на продукцию компании и ее партнеров, а также компенсацию мобильной связи.