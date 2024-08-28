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Каким специалистам в Сыктывкаре предлагают самые высокие зарплаты в августе

Каким специалистам в Сыктывкаре предлагают самые высокие зарплаты в августеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Платформа SuperJob, специализирующаяся на поиске высокооплачиваемых вакансий, провела очередное исследование, изучив 22 000 вакансий в городах с численностью менее 500 тысяч, и выявила наиболее "выгодные" предложения августа в Сыктывкаре.

По информации экспертов, в столице Коми в августе самую высокую зарплату готовы предложить менеджеру по продажам корпоративным клиентам. Специалисты могут рассчитывать на оклад в размере 112 тысяч рублей, а также на ДМС, скидки на продукцию компании и ее партнеров, а также компенсацию мобильной связи.

Вторую позицию в рейтинге занимает вакансия менеджера по продаже автозапчастей. Предполагаемая зарплата здесь составляет от 110 тысяч рублей вместе с компенсацией мобильной связи.

На третьем месте располагается вакансия инженера автоматизированных систем управления, с оплатой труда от 100 тысяч рублей.

Также в список попала вакансия персонального тренера тренажерного зала. Здесь работодатель предлагает зарплату в 100 тысяч рублей и скидки на клубные карты для членов семьи.

Завершает рейтинг вакансия директора магазина, с зарплатой в диапазоне от 78 до 100 тысяч рублей, плюс корпоративные скидки и программы.

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