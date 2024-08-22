В Коми Воскресенский кафедральный собор судится с администрацией Усинска

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Православная религиозная община Воскресенского кафедрального собора в Усинске подала иск в Арбитражный суд Республики Коми против городских властей. Церковные служители требуют обязать администрацию передать им в собственность Храм Новомучеников и исповедников Российских, земле Коми просиявших, расположенный в деревне Новикбож.

Реконструкция объекта была произведена с участием работников нефтяной отрасли. Сведений о проводимых службах в храме отсутствуют.