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В Коми Воскресенский кафедральный собор судится с администрацией Усинска

В Коми Воскресенский кафедральный собор судится с администрацией УсинскаФото из архива

Православная религиозная община Воскресенского кафедрального собора в Усинске подала иск в Арбитражный суд Республики Коми против городских властей.

Церковные служители требуют обязать администрацию передать им в собственность Храм Новомучеников и исповедников Российских, земле Коми просиявших, расположенный в деревне Новикбож.

Реконструкция объекта была произведена с участием работников нефтяной отрасли. Сведений о проводимых службах в храме отсутствуют.

Напомним, в столице Республики Коми открытие долгожданного скейт-парка в микрорайоне "Орбита" переносится. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. По предварительной информации, спортивное общественное пространство могут открыть в начале сентября этого года.

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