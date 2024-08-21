Открытие скейт-парка в сыктывкарской Орбите переносится

Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре сроки завершения строительства нового скейт-парка в Орбите сдвинулись из-за погодных условий. Об этом сообщает столичная мэрия. По данным администрации, с просьбой перенести сроки обратилась подрядная организация, ответственная за создание площадки. Изначально открытие скейт-парка планировалось к 22 августа в честь Дня Республики Коми. Однако сейчас дату перенесли примерно на 2 сентября.

Руководитель проекта от подрядчика, Дмитрий Мерзляков, объяснил, что погодные условия значительно влияют на качество выполнения задач, особенно при заливке бетонных радиусов и полов скейт-парка, что невозможно делать во время дождя. Цель - выполнить работы качественно, чтобы город получил прочный спортивный объект.