Парень, что приехал в Сыктывкар и застрелил знакомого, отправится в колонию строгого режима

Сыктывкарский городской суд вынес приговор жителю Томской области за убийство местного жителя.

Напомним, трагичные события произошли в марте. В квартире дома на улице Тентюковской в Сыктывкаре, два молодых человека, заранее договорившись в социальных сетях, решили совершить двойное самоубийство. Для этого житель Томской области приехал в столицу Коми. Арендовав квартиру молодые люди решили умереть по очереди. Сначала один из молодых людей, вооружившись ружьем "Сайга-12к", выстрелел в затылок 25-летнему сыктывкарцу. От полученного ранения тот скончался на месте. После этого подозреваемый передумал умирать, сам вызвал сотрудников полицию на место и во всем сознался.