Парень, что приехал в Сыктывкар и застрелил знакомого, отправится в колонию строгого режима
- 08:45 22 августа
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарский городской суд вынес приговор жителю Томской области за убийство местного жителя.
Напомним, трагичные события произошли в марте. В квартире дома на улице Тентюковской в Сыктывкаре, два молодых человека, заранее договорившись в социальных сетях, решили совершить двойное самоубийство. Для этого житель Томской области приехал в столицу Коми. Арендовав квартиру молодые люди решили умереть по очереди. Сначала один из молодых людей, вооружившись ружьем "Сайга-12к", выстрелел в затылок 25-летнему сыктывкарцу. От полученного ранения тот скончался на месте. После этого подозреваемый передумал умирать, сам вызвал сотрудников полицию на место и во всем сознался.
В ходе судебного заседания молодой человек полностью признал свою вину.
Суд приговорил парня к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Пока идет апелляционный процесс, меры пресечения оставлены неизменными – заключение под стражу.
Кроме того, молодого человека обязали выплатить компенсацию родителям погибшего в размере 3 000 000 рублей каждому за моральный вред.