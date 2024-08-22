Сели в машину в шлепках и шортах и уехали: семья из Курской области спаслась от бомбежки в Коми

Республика Коми продолжает оказывать поддержку регионам, пострадавшим из-за боевых действий в рамках СВО.

Как сообщил глава Коми Владимир Уйба на своей странице в социальной сети ВКонтакте, в республику прибыла семья Литвины из села Краснооктябрьское, расположенного в одном из районов Курской области. Мария и Владимир Литвины с двумя детьми нашли временное пристанище в одном из пунктов размещения в Ухте.Семья получила все необходимое для комфортного проживания.

"Рад, что эта семья выбрала Ухту для временного проживания: родители уже подыскивают работу и планируют записать детей в детский сад и школу, " – отметил Республика Коми продолжает оказывать поддержку регионам, пострадавшим из-за боевых действий в рамках СВО.

Как сообщил глава Коми Владимир Уйба на своей странице в социальной сети ВКонтакте, в республику прибыла семья Литвины из села Краснооктябрьское, расположенного в одном из районов Курской области. Мария и Владимир Литвины с двумя детьми нашли временное пристанище в одном из пунктов размещения в Ухте.Семья получила все необходимое для комфортного проживания.

"Рад, что эта семья выбрала Ухту для временного проживания: родители уже подыскивают работу и планируют записать детей в детский сад и школу, " – отметил губернатор.