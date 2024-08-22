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Сели в машину в шлепках и шортах и уехали: семья из Курской области спаслась от бомбежки в Коми

Сели в машину в шлепках и шортах и уехали: семья из Курской области спаслась от бомбежки в КомиСкрин видео Владимира Уйба

Республика Коми продолжает оказывать поддержку регионам, пострадавшим из-за боевых действий в рамках СВО.

Как сообщил глава Коми Владимир Уйба на своей странице в социальной сети ВКонтакте, в республику прибыла семья Литвины из села Краснооктябрьское, расположенного в одном из районов Курской области. Мария и Владимир Литвины с двумя детьми нашли временное пристанище в одном из пунктов размещения в Ухте.Семья получила все необходимое для комфортного проживания.

"Рад, что эта семья выбрала Ухту для временного проживания: родители уже подыскивают работу и планируют записать детей в детский сад и школу, " – отметил Республика Коми продолжает оказывать поддержку регионам, пострадавшим из-за боевых действий в рамках СВО.

 

Как сообщил глава Коми Владимир Уйба на своей странице в социальной сети ВКонтакте, в республику прибыла семья Литвины из села Краснооктябрьское, расположенного в одном из районов Курской области. Мария и Владимир Литвины с двумя детьми нашли временное пристанище в одном из пунктов размещения в Ухте.Семья получила все необходимое для комфортного проживания.

 

"Рад, что эта семья выбрала Ухту для временного проживания: родители уже подыскивают работу и планируют записать детей в детский сад и школу, " – отметил губернатор.

 

На сегодняшний день 12 жителей Курской области смогли найти комфортные условия для временного размещения. Пункты временного проживания развернуты в Сыктывкаре и Ухте..

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