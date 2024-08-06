В Коми 19-летняя автоледи на "Ладе" сбила маленькую велосипедистку

В Ухте произошла авария, в котором под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка. Школьница была на велосипеде, когда на нее наехал автомобиль под управлением 19-летней девушки, управлявшей Lada Priora. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Авария произошла на проспекте Строителей около дома №24. По данным инспекторов, девочка пересекала дорогу на велосипеде вне зоны пешеходного перехода.