В Коми 19-летняя автоледи на "Ладе" сбила маленькую велосипедистку
- 11:45 6 августа
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- Елизавета Петрова
Фото: ГАИ по Коми
В Ухте произошла авария, в котором под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка. Школьница была на велосипеде, когда на нее наехал автомобиль под управлением 19-летней девушки, управлявшей Lada Priora. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
Авария произошла на проспекте Строителей около дома №24. По данным инспекторов, девочка пересекала дорогу на велосипеде вне зоны пешеходного перехода.
У пострадавшей велосипедистки обнаружены сотрясение мозга, ссадины и ушибы лица, а также травма плеча. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализация ученице не потребовалась.