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В Коми 19-летняя автоледи на "Ладе" сбила маленькую велосипедистку

В Коми 19-летняя автоледи на "Ладе" сбила маленькую велосипедисткуФото: ГАИ по Коми

В Ухте произошла авария, в котором под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка. Школьница была на велосипеде, когда на нее наехал автомобиль под управлением 19-летней девушки, управлявшей Lada Priora. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Авария произошла на проспекте Строителей около дома №24. По данным инспекторов, девочка пересекала дорогу на велосипеде вне зоны пешеходного перехода.

У пострадавшей велосипедистки обнаружены сотрясение мозга, ссадины и ушибы лица, а также травма плеча. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализация ученице не потребовалась.

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