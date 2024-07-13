Администрация Сыктывкара представила новые схемы движения маршрутов №№17м, 18м, 54м, 8 и 10

Администрация Сыктывкара предоставляет обновленные схемы движения автобусов по маршрутам №№ 17м, 18м, 54м, 8 и 10, измененные с учетом отзывов и предложений жителей города.

Информация о корректировке автобусных маршрутов в Сыктывкаре вызвала недовольство среди горожан. Власти города планировали отменить маршрут №12, который был очень востребован среди местных жителей. Общественное возмущение поддержал и руководитель Республики Коми Владимир Уйба. Губернатор отметил, что мэрия не согласовала свои действия с ним, правительством и Государственным Советом.