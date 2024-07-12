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Мэрия Сыктывкара услышала горожан: теперь до кардиоцентра будет курсировать маршрут №10

Мэрия Сыктывкара услышала горожан: теперь до кардиоцентра будет курсировать маршрут №10Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Автобус маршрута №10 начнет курсировать до кардиологического центра Сыктывкара после корректировки схемы движения. Это изменение было инициировано жителями улиц Ручейная и Панева. Также запущен новый маршрут №54м, который свяжет автовокзал и больничный городок, улучшив доступность медицинских учреждений для жителей Эжвы.

Вчера прошла встреча жителей с представителями администрации города и ответственными организациями, где обсуждали расписание, интервальность движения и комфортность новых автобусных маршрутов. Было решено увеличить количество автобусов с 7 до 20, постепенно заменяя их на низкопольные.

Жители улицы Карла Маркса выразили обеспокоенность в связи с тем, что маршрут №54м не будет проходить по их улице. Однако анализ показал, что проезд по этой улице обеспечивают в общей сложности 12 маршрутов. Впервые за долгое время будет также запущен маршрут по улице Колхозной.

Все изменения проводятся с учетом мнения граждан и направлены на повышение комфорта и удобства транспортной сети города.

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