После многочисленных обращений сыктывкарская мэрия решила сохранить маршрут автобуса №12

Маршрут автобуса №12 "Аэровокзал – СЛПК" останется таким, как и прежде, включая утренние рейсы в 5:50 от аэровокзала и в 5:00 из Эжвы, как и просили жители города, сообщает администрация Сыктывкара.

Кроме того, с 1 августа на новых магистральных маршрутах №18м и №54м будут введены дополнительные утренние рейсы для удобства жителей Эжвы и Сыктывкара, которым необходимо перемещаться между районами.