После многочисленных обращений сыктывкарская мэрия решила сохранить маршрут автобуса №12
- 08:30 12 июля
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- Татьяна Зубова
Маршрут автобуса №12 "Аэровокзал – СЛПК" останется таким, как и прежде, включая утренние рейсы в 5:50 от аэровокзала и в 5:00 из Эжвы, как и просили жители города, сообщает администрация Сыктывкара.
Кроме того, с 1 августа на новых магистральных маршрутах №18м и №54м будут введены дополнительные утренние рейсы для удобства жителей Эжвы и Сыктывкара, которым необходимо перемещаться между районами.
На данный момент ведутся работы по решению технических вопросов, связанных с подвижным составом и корректировкой расписания. Также идет согласование с Российским университетом транспорта в Москве.
В столичной мэрии подчеркнули, что эти меры были приняты в ответ на устное обращение председателя первичной профсоюзной организации СЛПК Александра Слободчикова и многочисленные комментарии и обращения жителей Сыктывкара в социальных сетях.