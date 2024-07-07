В Сыктывкаре с понедельника временно изменится движение автобусов

Фото из архива "Про Город"

Администрация Сыктывкара сообщает, что из-за проведения ремонтных работ на теплосетях ПАО "Т Плюс" в следующую рабочую неделю общественный транспорт будет направлен по альтернативным маршрутам. Водителям также рекомендуется выбрать другие пути для передвижения.

В мэрии уточняют, что остановка "ЦВК" не будет использоваться.