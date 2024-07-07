В Сыктывкаре с понедельника временно изменится движение автобусов
- 15:47 7 июля
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- Инесса Богатая
Администрация Сыктывкара сообщает, что из-за проведения ремонтных работ на теплосетях ПАО "Т Плюс" в следующую рабочую неделю общественный транспорт будет направлен по альтернативным маршрутам. Водителям также рекомендуется выбрать другие пути для передвижения.
В мэрии уточняют, что остановка "ЦВК" не будет использоваться.
Маршрут №6 — по направлению туда: ул. Орджоникидзе — ул. Элеваторная — ул. Старовского — ул. Оплеснина — Октябрьский проспект — далее по маршруту.
Маршрут №20 — по направлению туда: Октябрьский проспект — ул. Оплеснина — ул. Старовского — ул. Элеваторная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.
Маршрут №19 — по направлению туда: ул. Катаева — Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.
В обратном направлении: ул. Орджоникидзе — Октябрьский проспект — ул. Катаева — далее по маршруту.
Маршрут №30 — по направлению туда: Октябрьский проспект — ул. Катаева — ул. Старовского — ул. Элеваторная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.
В обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Элеваторная — ул. Старовского — ул. Катаева — Октябрьский проспект — далее по маршруту.
Маршрут №36 — по направлению туда: Октябрьский проспект — ул. Катаева — ул. Старовского — ул. Элеваторная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.
В обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Элеваторная — ул. Старовского — ул. Катаева — Октябрьский проспект — далее по маршруту.
Маршрут №38 — по направлению туда: ул. Орджоникидзе — Октябрьский проспект — ул. Катаева — ул. Старовского — ул. Элеваторная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.
В обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Элеваторная — ул. Старовского — ул. Катаева — Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.
Дополнительно будут организованы новые остановочные пункты в районе магазина «Колеса Даром» (в направлении Дырноса) и напротив авторынка (из Дырноса).
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