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В Сыктывкаре с понедельника временно изменится движение автобусов

В Сыктывкаре с понедельника временно изменится движение автобусовФото из архива "Про Город"

Администрация Сыктывкара сообщает, что из-за проведения ремонтных работ на теплосетях ПАО "Т Плюс" в следующую рабочую неделю общественный транспорт будет направлен по альтернативным маршрутам. Водителям также рекомендуется выбрать другие пути для передвижения.

В мэрии уточняют, что остановка "ЦВК" не будет использоваться.

Маршрут №6 — по направлению туда: ул. Орджоникидзе — ул. Элеваторная — ул. Старовского — ул. Оплеснина — Октябрьский проспект — далее по маршруту.

Маршрут №20 — по направлению туда: Октябрьский проспект — ул. Оплеснина — ул. Старовского — ул. Элеваторная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.

Маршрут №19 — по направлению туда: ул. Катаева — Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Орджоникидзе — Октябрьский проспект — ул. Катаева — далее по маршруту.

Маршрут №30 — по направлению туда: Октябрьский проспект — ул. Катаева — ул. Старовского — ул. Элеваторная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Элеваторная — ул. Старовского — ул. Катаева — Октябрьский проспект — далее по маршруту.

Маршрут №36 — по направлению туда: Октябрьский проспект — ул. Катаева — ул. Старовского — ул. Элеваторная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Элеваторная — ул. Старовского — ул. Катаева — Октябрьский проспект — далее по маршруту.

Маршрут №38 — по направлению туда: ул. Орджоникидзе — Октябрьский проспект — ул. Катаева — ул. Старовского — ул. Элеваторная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Элеваторная — ул. Старовского — ул. Катаева — Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.

Дополнительно будут организованы новые остановочные пункты в районе магазина «Колеса Даром» (в направлении Дырноса) и напротив авторынка (из Дырноса).

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