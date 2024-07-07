В Сыктывкаре совсем скоро стартуют работы по реконструкции набережной
- 14:45 7 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В районе парка имени Кирова в Сыктывкаре планируют установить системы для сбора дождевой воды. О сроках начала работ рассказал глава администрации города Владимир Голдин на пресс-конференции в ведомстве главы Республики Коми.
Проект благоустройства набережной в Сыктывкаре оценивается в 1, 8 млрд рублей и будет индексироваться в будущем. Он состоит из трех фаз. Первую фазу профинансируют из городского бюджета, она потребует около 51 млн рублей.
Градоначальник столицы Республики Коми сообщил, что работы стартуют в ближайшее время. На первом этапе будут проводиться в основном мероприятия по отводу дождевых вод и укреплению берегов.
Напомним, в Кировском парке в Сыктывкаре специалисты обнаружили незарегистрированный аттракцион.
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