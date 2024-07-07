В Сыктывкаре совсем скоро стартуют работы по реконструкции набережной

В районе парка имени Кирова в Сыктывкаре планируют установить системы для сбора дождевой воды. О сроках начала работ рассказал глава администрации города Владимир Голдин на пресс-конференции в ведомстве главы Республики Коми.

Проект благоустройства набережной в Сыктывкаре оценивается в 1, 8 млрд рублей и будет индексироваться в будущем. Он состоит из трех фаз. Первую фазу профинансируют из городского бюджета, она потребует около 51 млн рублей.