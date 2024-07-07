Уже на следующей неделе Сыктывкар на сутки останется без воды

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре и селе Выльгорт на время прекратится подача холодной воды. Отключение произойдет с 8: 00 10 июля и продлится до 8: 00 11 июля, как сообщает мэрия города.

Причиной отключения являются плановые ремонтные работы на водопроводных сетях и насосных станциях. К 12: 00 11 июля давление в системе водоснабжения нормализуют.