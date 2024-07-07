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Уже на следующей неделе Сыктывкар на сутки останется без воды

Уже на следующей неделе Сыктывкар на сутки останется без водыФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре и селе Выльгорт на время прекратится подача холодной воды. Отключение произойдет с 8: 00 10 июля и продлится до 8: 00 11 июля, как сообщает мэрия города.

Причиной отключения являются плановые ремонтные работы на водопроводных сетях и насосных станциях. К 12: 00 11 июля давление в системе водоснабжения нормализуют.

Микрорайон "Орбита" (от улицы Печерской), Верхний и Нижний Чов будут обеспечены холодной водой, но с пониженным давлением.

Расписание мест подвоза холодной воды на период отключения 10 июля с 9: 00 до 21:00:

  • Перекресток улиц Красных Партизан и Октябрьского проспекта.
  • Перекресток Октябрьского проспекта и Коммунистической улицы (стоянка у "Пятерочки").
  • Коммунистическая улица, дом 67 (парковка гостиницы "Сыктывкар").
  • Морозова улица, дом 173 (парковка перед храмом).
  • Свободы улица, дом 25 (парковка у Центра занятости населения города).
  • Перекресток улиц Школьной и Почтовой (парковка магазина "Оливье").
  • Зои Космодемьянской улица, дом 48 (парковка магазина "Пятерочка").
  • Ручейная улица, дом 35 (возле водоразборной колонки).
  • Панева улица, дом 10.
  • 65 лет Победы улица, дом 14/1 (парковка магазина "Магнит").

В Выльгорте холодную воду будут подвозить по следующим адресам:

  • Центральная площадь.
  • Советская улица, дом 70.
  • Ольги Мальцевой улица, дом 80.
  • Тимирязева улица, дом 36.

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