В Сыктывкаре 8 июля будет невозможно купить алкоголь в магазине

В Коми в понедельник, 8 июля, будет запрещена розничная продажа алкоголя из-за праздника. Ограничение связано с Днем семьи, любви и верности.

Данное постановление о запрете розничной продажи спиртных напитков распространяется на всю Республику Коми. Приобрести алкоголь 8 июля 2024 года в магазинах не получится. Этот запрет подтвержден региональным Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка. В регионе действует закон, в котором указаны даты, в течение которых запрещена продажа алкогольных напитков в розничных точках. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, поэтому этот день включен в список запрещенных дат.