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В Сыктывкаре 8 июля будет невозможно купить алкоголь в магазине

В Сыктывкаре 8 июля будет невозможно купить алкоголь в магазинеФото из архива "Про Город"

В Коми в понедельник, 8 июля, будет запрещена розничная продажа алкоголя из-за праздника. Ограничение связано с Днем семьи, любви и верности.

Данное постановление о запрете розничной продажи спиртных напитков распространяется на всю Республику Коми. Приобрести алкоголь 8 июля 2024 года в магазинах не получится. Этот запрет подтвержден региональным Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка. В регионе действует закон, в котором указаны даты, в течение которых запрещена продажа алкогольных напитков в розничных точках. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, поэтому этот день включен в список запрещенных дат.

В Коми также не продавали алкоголь в розницу и в другие праздничные дни, например, 1 июня в Международный день защиты детей. Следующим днем, когда нельзя будет купить алкоголь в магазинах, станет 1 сентября в связи с Днем знаний.

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