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В Печоре прошла торжественная регистрация браков в честь Дня семьи

В Печоре прошла торжественная регистрация браков в честь Дня семьиФото администрации Печоры

В канун Дня семьи, любви и верности в Печоре состоялись праздничные регистрации брака, как сообщили представители муниципальной администрации.

6 июля в Печорском ЗАГСе три пары узаконили свои отношения накануне праздника.

Молодоженов встречали "Петр и Феврония Муромские", участвовавшие в традиционных обрядах, организованных общественной организацией "Союз женщин" и сотрудниками ЗАГСа. Новобрачные обменялись поцелуями через венок из ромашек, произнесли клятвы верности, зажгли церковную свечу - символ семейного очага.

Председатель женсовета Лариса Дуброва вручила поздравительные письма молодоженам от имени исполняющей обязанности главы муниципального района "Печора", руководителя администрации Галины Яковиной.

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