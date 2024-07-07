В Печоре прошла торжественная регистрация браков в честь Дня семьи
- 12:06 7 июля
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- Инесса Богатая
Фото администрации Печоры
В канун Дня семьи, любви и верности в Печоре состоялись праздничные регистрации брака, как сообщили представители муниципальной администрации.
6 июля в Печорском ЗАГСе три пары узаконили свои отношения накануне праздника.
Молодоженов встречали "Петр и Феврония Муромские", участвовавшие в традиционных обрядах, организованных общественной организацией "Союз женщин" и сотрудниками ЗАГСа. Новобрачные обменялись поцелуями через венок из ромашек, произнесли клятвы верности, зажгли церковную свечу - символ семейного очага.
Председатель женсовета Лариса Дуброва вручила поздравительные письма молодоженам от имени исполняющей обязанности главы муниципального района "Печора", руководителя администрации Галины Яковиной.
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