Где в Эжве можно будет набрать воды в период отключения водоснабжения

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сегодня, 3 июля, в Эжве на сутки отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили представители коммунальных служб города. Уточняется, что подачу воды приостановят 3 июля в 8:00 и возобновят 4 июля в 8:00. Такие меры необходимы для выполнения ремонтных работ на внешних водопроводных сетях и на фильтро-очистных сооружениях, сообщили в ЭМУП «Жилкомхоз».

Для жителей микрорайона 3 июля организуют подвоз воды по следующим адресам:

ЖЭУ-2:

ТЦ “Триумф” с 10:00 до 10:40; с 13:00 до 14:00; с 18:00 до 18:25.

ТЦ “Блок обслуживания” с 10:00 до 10:30; с 13:00 до 14:00; с 18:25 до 19:00

ЖЭУ-3:

ТЦ “Веждино” с 10:00 до 10:40; 13:00 до 13:25; 18:00 до 19:00

пр-кт. Бумажников,д. 43/15 с 10:00 до 10:25; 13:35 до 14:00; с 18:00 до 19:00

ЖЭУ-4

-ул. Юности, д.4 с 14:30 до 15:30; с 19:30 до 19:55

-ул. Молодежная, д.9 с 11:30 до 15:30; с 20:05 до 20:30

ЖЭУ-5:

пр-кт. Бумажников, д.36 с 10:35 до 11:00; 14:30 до 14:55; 19:30 до 20:30

– ул. Весенняя, д.6 с 11:00 до 11:25; с 15:05 до 15:30; с 19:30 до 20:30

ЖЭУ-6:

-ул. Мира,д.11 с 11:35 до 12:00; с 14:30 до 15:30; с 19:30 до 20:30

-ул. Слободская, д.2 и ул. Менделеева, д.5 с 11:00 до 11:40.; с 16:00 до 17:00; с 21:00 до 22:00

-ул. Слободская, д.21 с 11:15 до 12:00; с 16:00 до 17:00; с 21:00 до 22:00

ТЦ "Блок обслуживания" с 10:00 до 10:30.; с 13:00 до 14:00; с 18:35 до 19:00.

м. Радиоцентр, 4, с 13:00 до 14:00; с 18:00 до 18:30