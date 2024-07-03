Лучше навоза и удобрений с рынка: посыпаем этим грядки в июле - урожай прет до осени

Как рассказали опытные дачники, июль — это идеальное время для подкормки грядок навозом и удобрениями с рынка. Со слов экспертов, именно в этот период растения активно растут и нуждаются в дополнительном питании для максимального урожая к осени.

По словам опытных дачников, в этом сезоне выращивания огорода можно воспользоваться средством, которое может дать грядкам высокий уровень плодородия — это удобрение на основе перегноя и зелени. Оно не только питает почву, но и помогает растениям быстрее расти, защищая их от болезней и вредителей.