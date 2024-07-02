Облегчение от жары: Вильфанд рассказал, когда в Подмосковье закончится пекло

По словам Вильфанда, в пятницу, 5 июля, утром ожидается до +30 градусов, а к полудню температура может подняться до +32 градусов. Однако уже после обеда холодный фронт принесет облегчение в некоторые районы страны.

В субботу температура воздуха спадет на 7-9 градусов и составит примерно +25, +26 градусов. В частности, жители Москвы и области почувствуют улучшение погоды, несмотря на то, что температура все еще будет превышать норму на 1-2 градуса.