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Облегчение от жары: Вильфанд рассказал, когда в Подмосковье закончится пекло

Облегчение от жары: Вильфанд рассказал, когда в Подмосковье закончится пеклоФото из архива "Про Города"

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в большинстве регионов страны изнуряющая жара скоро спадёт, пишет oka.fm.

По словам Вильфанда, в пятницу, 5 июля, утром ожидается до +30 градусов, а к полудню температура может подняться до +32 градусов. Однако уже после обеда холодный фронт принесет облегчение в некоторые районы страны.

В субботу температура воздуха спадет на 7-9 градусов и составит примерно +25, +26 градусов. В частности, жители Москвы и области почувствуют улучшение погоды, несмотря на то, что температура все еще будет превышать норму на 1-2 градуса.

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