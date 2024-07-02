Вот, что будет на рынке вторичного жилья после 1 июля - как подорожают квартиры

В мае 2024 года на вторичном рынке недвижимости наблюдалось замедление роста цен. Новые тенденции, связанные с изменением условий льготной ипотеки, могут существенно повлиять на стоимость жилья в ближайшие месяцы. С 1 июля покупатели, для которых льготная ипотека станет недоступной, могут переключиться на вторичный рынок, что приведет к постепенному росту цен на жилье.

Так, в мае 2024 года замедление роста цен на вторичном рынке было зафиксировано в сообщении издания "Life" (18+). В городах-миллионниках цены увеличились всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что является довольно скромным показателем. В апреле 2024 года рост составил 0,7% по сравнению с мартом.