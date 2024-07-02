Хвоя вечно зеленеет: что делать, если можжевельник и туя сохнут

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Для спасения хвойных растений, испытывающих стресс в южных широтах, важно подходить к решению проблемы системно. — Главное правило: избегать любых вмешательств в жаркую погоду. Это касается не только сосен, елей и туй; можжевельник также чувствует стресс под воздействием летнего зноя. Поэтому, чтобы помощь не навредила, выбирайте прохладные и облачные дни для обработки, — советует ландшафтный дизайнер и ботаник Кристина Поверенова.

Первое, что необходимо сделать, — удалить все сухие и засыхающие ветви. Желтевшая хвоя не оживет, и такие ветки только отвлекают питание и ослабляют растение, делая его уязвимым к болезням. Чтобы стимулировать рост, укоротите верхушку на 10–15 сантиметров: удалив точку роста, вы стимулируете развитие боковых побегов.

Для создания оптимальных условий роста туи или можжевельника используйте кислый торф с показателем pH 3–4, так как эти растения предпочитают кислую почву. Насыпьте толстый слой торфа под растение и перемешайте с верхним слоем земли. Вместе с торфом желательно внести специализированное удобрение для хвойных, широкий ассортимент которых представлен в магазинах.

Через 2–3 недели обработайте растение стимулятором роста и опрыскайте его «Эпином». Через 10 дней после этого используйте препарат «Циркон» для закрепления положительного эффекта. В качестве подкормки можно также использовать коровяк.

При правильном уходе частичное восстановление ожидается уже к концу лета. Однако полное восстановление может занять до двух лет, поэтому продолжайте ухаживать за растением, соблюдая вышеуказанные рекомендации, пишет kubnews.ru.