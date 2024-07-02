Колорадские жуки забудут дорогу на ваш огород: простейшее эффективное средство, которое есть у всех

Уважаемые садоводы и огородники! Если постоянные схватки с колорадскими жуками, наносящими вред вашим картофельным посадкам, стали утомительными, у нас есть для вас отличная новость. Существует простой и весьма действенный способ значительно уменьшить количество этих вредителей на вашем участке, и это средство, скорее всего, уже у вас есть.

Речь идет о древесной золе — остатках от сжигания древесины. Зола богата калием и другими элементами, которые не только отпугивают колорадских жуков, но и служат превосходным удобрением для картофеля.