Василиса Володина: у этого знака все пойдет не по плану, а потом он крепко влюбится

Середина лета принесет Водолеям возможность разобраться с вопросами здоровья и навести порядок в вашем распорядке дня. Вы начнете лучше осознавать, на что именно тратите свое время, и повседневные заботы начнут приносить вам радость.

В начале месяца вы ощутите прилив стабильности, и даже некоторые финансовые проблемы разрешатся сами собой. Однако с 11 по 18 июля вас ждут непредсказуемые события, связанные с домом, семьей, недвижимостью и партнерскими отношениями.