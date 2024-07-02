Василиса Володина: у этого знака все пойдет не по плану, а потом он крепко влюбится
- 20:57 2 июля
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- Служба новостей
Середина лета принесет Водолеям возможность разобраться с вопросами здоровья и навести порядок в вашем распорядке дня. Вы начнете лучше осознавать, на что именно тратите свое время, и повседневные заботы начнут приносить вам радость.
В начале месяца вы ощутите прилив стабильности, и даже некоторые финансовые проблемы разрешатся сами собой. Однако с 11 по 18 июля вас ждут непредсказуемые события, связанные с домом, семьей, недвижимостью и партнерскими отношениями.
Будьте готовы к тому, что все может пойти не так, как вы планировали. Дела потребуют больше времени, чем вы ожидали, возможна суета и хаос. Постарайтесь воздержаться от незапланированных действий в этот период. Реализуйте то, что уже запланировано, но помните, что это займет больше времени, чем вы думали.
"Избегайте желания действовать импульсивно и отступать от намеченного плана."
Последние недели месяца предоставят Водолеям шанс влюбиться и блестяще проявить себя на публике. Плутон, проходящий по знаку Водолея, делает вас особенно впечатляющими для окружающих, особенно если вы родились в конце января, пишет progorod76.ru.
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