Супертонкое тесто на блины: подают со сгущенкой и вареньем – на летний стол
- 17:01 2 июля
- 12+
- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Летний стол невозможно представить без аппетитных, ароматных блинов, которые привлекают своим видом. Приготовление супертонкого теста для блинов — подлинное мастерство, доступное каждому. Подаваемые со сгущенкой или вареньем, такие блины станут настоящим украшением вашего стола. Делимся рецептом идеальных тонких блинов, которые непременно порадуют ваших близких и гостей.
Идеальные тонкие блины
Ингредиенты:
- 2 стакана молока
- 1 стакан воды
- 2 яйца
- 1 стакан муки
- 1 столовая ложка сахара
- Щепотка соли
- 2 столовые ложки растительного масла
- Масло для смазывания сковороды
Приготовление:
- Подготовка ингредиентов: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до получения однородной массы. Добавьте молоко и воду, тщательно перемешайте.
- Добавление муки: Постепенно добавляйте муку, продолжая перемешивать, чтобы избежать образования комков. Тесто должно получиться жидким и однородным.
- Добавление масла: Добавьте растительное масло в тесто и снова хорошо перемешайте. Это придаст блинам эластичность и предотвратит прилипание к сковороде.
- Настаивание теста: Оставьте тесто на 15-20 минут. За это время мука набухнет, и тесто станет более гладким.
- Выпекание блинов: Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её небольшим количеством масла. Налейте немного теста на сковороду и распределите его тонким слоем, поворачивая сковороду в разные стороны.
- Обжаривание: Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Обычно на каждый блин уходит около 1-2 минут. Не забывайте смазывать сковороду маслом перед каждым новым блином.
- Подача: Подавайте готовые блины горячими со сгущенкой и вареньем. Можно также добавить свежие ягоды, мед или сметану по вкусу.
Советы от опытных кулинаров:
- Идеальная сковорода: Для приготовления тонких блинов лучше использовать специальную блинную сковороду с низкими бортиками.
- Регулировка густоты теста: Если тесто получилось слишком густым, добавьте немного воды или молока. Если слишком жидким — добавьте немного муки.
- Контроль температуры: Сковорода должна быть хорошо разогрета, но не слишком горячей, чтобы блины не подгорали.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете приготовить идеальные супертонкие блины, которые станут любимым угощением для всей семьи. Пусть летний стол будет наполнен ароматами свежих блинов, сладкой сгущенки и варенья, создавая атмосферу уюта и радости, пишет sevastopolmedia.ru.
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