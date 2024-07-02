Теперь не впустят даже с билетом: РЖД "придумали" новую ловушку для пассажиров
- 11:16 2 июля
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- Служба новостей
Россиянпе, пытавшиеся приобрести билеты на поезд через популярные интернет-платформы, столкнулись с неприятным сюрпризом: из-за непредвиденных технических проблем множество успешно оформленных заказов было аннулировано. Эта ситуация вызвала немало вопросов и беспокойства среди пользователей, сообщает prokazan.ru со ссылкой на YouTube-канал "1520. Всё о железной дороге".
Как выяснилось, пик отмен бронирований приходится на периоды максимальной нагрузки на систему, особенно в 8 часов утра, когда начинают продаваться билеты на новые даты. В этот момент серверы испытывают перегрузку из-за большого количества запросов, что приводит к ошибкам в процессинге платежей.
Пассажиры, чьи заказы были отменены, обычно видят автоматический возврат денег на их банковские карты, что занимает примерно 15 минут. Тем не менее, сайт может продолжать отображать информацию о купленных билетах. Операторы службы поддержки подтверждают полный возврат средств и извиняются за неудобства.
Специалисты советуют внимательно следить за статусом своего заказа, особенно в первые минуты после оформления, и расплачиваться картами с кэшбэком или другими преимуществами, чтобы минимизировать возможные финансовые потери.
Интересно, что если пассажир потерял паспорт, указанный при бронировании, он всё равно может совершить поездку. Для этого в течение 90 дней с момента утраты необходимо предъявить временное удостоверение личности, что позволяет сохранить гибкость при планировании путешествий.
Инциденты с аннулированием заказов подчеркивают, что онлайн-сервисы по продаже билетов нуждаются в улучшении стабильности работы. Пока железнодорожные компании и IT-специалисты работают над устранением этих проблем, путешественникам стоит быть готовыми к возможным непредвиденным ситуациям, пишет progorodnn.ru.
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