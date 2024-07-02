Теперь не впустят даже с билетом: РЖД "придумали" новую ловушку для пассажиров

Россиянпе, пытавшиеся приобрести билеты на поезд через популярные интернет-платформы, столкнулись с неприятным сюрпризом: из-за непредвиденных технических проблем множество успешно оформленных заказов было аннулировано. Эта ситуация вызвала немало вопросов и беспокойства среди пользователей, сообщает prokazan.ru со ссылкой на YouTube-канал "1520. Всё о железной дороге".

Как выяснилось, пик отмен бронирований приходится на периоды максимальной нагрузки на систему, особенно в 8 часов утра, когда начинают продаваться билеты на новые даты. В этот момент серверы испытывают перегрузку из-за большого количества запросов, что приводит к ошибкам в процессинге платежей.