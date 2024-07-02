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"Купаться невозможно, сидим на берегу": черноморский пляж преподнес ужасный сюрприз отдыхающим

"Купаться невозможно, сидим на берегу": черноморский пляж преподнес ужасный сюрприз отдыхающимФото из архива "Про Города"

Летний отдых в Анапе, который обычно ассоциируется с теплыми солнечными днями и приятным купанием, в этом году удивил туристов неожиданным сюрпризом. Вода в море оказалась настолько холодной, что многие сравнили её с крещенской купелью, сообщает "Живая Кубань".

По словам очевидцев, температура воды в море резко упала, что вызвало шок у многочисленных туристов, приехавших насладиться летним отдыхом.

"Я в полном шоке, если честно. Купался тут на Крещение, в январе — вода была примерно такая же", — делятся впечатлениями отдыхающие, рассчитывавшие на тёплую и комфортную воду, но вместо этого столкнувшиеся с ледяным холодом.

Многие из отдыхающих были вынуждены отказаться от купания, ограничиваясь лишь загаром на пляже. Однако прогнозы дают надежду, что вода, вероятно, сможет прогреться в ближайшие дни, при условии отсутствия штормов.

Аномально холодная вода в Чёрном море стала неприятным сюрпризом для туристов, привыкших к комфортному летнему отдыху на анапских курортах. Этот неожиданный погодный феномен, вызвавший замешательство и разочарование среди отдыхающих, подчёркивает непредсказуемость природных условий даже в разгар курортного сезона, сообщает progorodnn.ru.

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