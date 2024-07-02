"Купаться невозможно, сидим на берегу": черноморский пляж преподнес ужасный сюрприз отдыхающим

Летний отдых в Анапе, который обычно ассоциируется с теплыми солнечными днями и приятным купанием, в этом году удивил туристов неожиданным сюрпризом. Вода в море оказалась настолько холодной, что многие сравнили её с крещенской купелью, сообщает "Живая Кубань".

По словам очевидцев, температура воды в море резко упала, что вызвало шок у многочисленных туристов, приехавших насладиться летним отдыхом.