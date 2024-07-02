Проводим последнюю подкормку цветущих однолетников в начале июля: вот что важно внести в почву
- 07:13 2 июля
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В начале июля проводится последняя подкормка для цветущих однолетних растений, таких как календулы, петунии и циннии. Для этого используется смесь настоя коровяка (1 литр на 10 литров воды) или куриного помета с добавлением суперфосфата (20 г) и сульфата калия (15 г). Эта подкормка рассчитана на 10-15 растений.
Почему важно подкормить цветы в начале июля?
В июле для петуний не рекомендуется использование органических удобрений, так как это может негативно сказаться на их цветении, делая растения вялыми. Вместо этого проводят две подкормки мочевиной (10 г на 10 литров воды) прямо к корням. Для борьбы с мучнистой росой и стимулирования роста побегов петунии также опрыскивают монофосфатом калия (раствор 0,1%).
Для продления цветения лилий также необходима подкормка.
Пионы получают последнюю подкормку фосфорно-калийным удобрением в июле.
Георгины и кустовые розы подкармливают дважды в середине лета с интервалом в 10-15 дней, используя тот же состав, что и для однолетних цветущих растений, пишет pravda.ru.
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