В поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

Фото из архива "Про Города"

С началом летнего сезона, когда множество россиян планируют свои отпуска, особо важно обратить внимание на новые правила, вступившие в силу осенью прошлого года и актуальные для путешественников в сезоне-2024. Правила размещения в поездах

Первое значительное изменение касается использования нижних полок пассажирами, располагающимися на верхних местах. Новый регламент требует, чтобы каждый пассажир занимал свою полку. В то же время введены строго определенные временные рамки для использования нижних полок:

Для приема пищи: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00.

Для обеда: с 12:00 до 15:00.

Эти изменения были введены вследствие многочисленных жалоб от пассажиров верхних полок, испытывавших затруднения с доступом к столу.

Правила использования гаджетов

Также изменены правила касательно использования электронных устройств:

Запрещено громко слушать музыку или использовать устройства на максимальной громкости.

Проведение музыкальных репетиций и занятий запрещается.

Рекомендации по приобретению билетов

Чтобы избежать неприятных ситуаций, рекомендуется заранее приобретать билеты на летние маршруты. Продажа билетов открывается за 90 дней до отправления поезда. Задержка с покупкой может привести к отсутствию свободных мест на нужные даты и вынужденной отмене поездки.

Дополнительные ограничения

Помимо основных правил, в поездах РЖД действуют и другие ограничения:

Перевозка домашних животных возможна только при наличии специальных документов и контейнеров.

Курение во всех вагонах и тамбурах строго запрещено.

Громоздкие сумки или чемоданы нельзя оставлять в проходах.

Употребление алкоголя разрешено лишь в ресторанах и вагонах-барах.

Соблюдая эти правила, пассажиры смогут сделать свою поездку более комфортной и приятной. Нарушение установленных норм может привести к предупреждению, штрафу или высадке из поезда, сообщает progoroduhta.ru.