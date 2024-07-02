Раскрыт обновленный график выхода на пенсию для россиян: пункты по годам

В 2018 году в России было принято решение о поэтапном повышении пенсионного возраста, что затронуло всех граждан, начиная с родившихся в середине 1950-х годов и младше. До этого возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года. Необходимость реформирования пенсионной системы возникла из-за изменившихся экономических и демографических условий.

Новые правила внедрялись постепенно, что позволило гражданам адаптироваться к изменениям. Правительство стремилось сохранить социальную справедливость и льготы для определённых категорий, таких как многодетные матери и лица с длительным трудовым стажем. Эти меры направлены на поддержание устойчивости пенсионной системы и создание условий для более долгой и активной трудовой деятельности граждан.