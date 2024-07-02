Раскрыт обновленный график выхода на пенсию для россиян: пункты по годам
- 03:07 2 июля
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- Служба новостей
В 2018 году в России было принято решение о поэтапном повышении пенсионного возраста, что затронуло всех граждан, начиная с родившихся в середине 1950-х годов и младше. До этого возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года. Необходимость реформирования пенсионной системы возникла из-за изменившихся экономических и демографических условий.
Новые правила внедрялись постепенно, что позволило гражданам адаптироваться к изменениям. Правительство стремилось сохранить социальную справедливость и льготы для определённых категорий, таких как многодетные матери и лица с длительным трудовым стажем. Эти меры направлены на поддержание устойчивости пенсионной системы и создание условий для более долгой и активной трудовой деятельности граждан.
Этапы изменения пенсионного возраста включают следующие шаги:
- Женщины, родившиеся в 1964 году, и мужчины, родившиеся в 1959 году, получили право выхода на страховую пенсию по старости в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно.
- Женщины, родившиеся в 1965 году, и мужчины, родившиеся в 1960 году, получили право на пенсию в 56,5 и 61,5 года соответственно.
- Женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины, родившиеся в 1961 году, смогут выходить на страховую пенсию по старости с 58 и 63 лет соответственно, начиная с 2024 года.
- Женщины, родившиеся в 1967 году, и мужчины, родившиеся в 1962 году, смогут выйти на пенсию в 59 и 64 года соответственно, начиная с 2026 года.
- Женщины, родившиеся в 1968 году и позже, и мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, получат право на пенсию в 60 и 65 лет соответственно, начиная с 2028 года.
Для женщин с пятью и более детьми сохранился возраст выхода на пенсию в 50 лет. С 2019 года была введена возможность досрочного выхода на пенсию для женщин с тремя детьми в возрасте 57 лет, а с четырьмя детьми — в 56 лет.
Кроме того, для стимуляции продолжения трудовой деятельности была введена возможность досрочного выхода на пенсию для лиц с длительным трудовым стажем. Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа могут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Эти изменения призваны адаптировать пенсионную систему к современным реалиям и стимулировать трудовую активность среди населения, учитывая индивидуальные жизненные обстоятельства и продолжительность трудового стажа, а также предоставляя возможность досрочного выхода на пенсию в определённых случаях, сообщает sevastopolmedia.ru.
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