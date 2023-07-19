Фоторепортаж: как Сыктывкар переживает день без воды

Почти весь Сыктывкар 19 июля остался без воды. Многие общепиты из-за этого решили взять выходной в этот день. Однако некоторые кафе и столовые все же принимали клиентов. Журналист издания “Про Город” узнал, как работают заведения для питания в день без воды.

19 июля воду отключили во всем Сыктывкаре кроме микрорайона Орбита и Эжвинского района.

В городе организовали подвоз воды до 21:00. Пункты будут по адресам:

1. Пересечение улица Красных Партизан – Октябрьский проспект.

2. Пересечение Октябрьский проспект – улица Коммунистическая (“Универсам” — стоянка)

3. улица Коммунистическая, 67 (гостиница “Сыктывкар” на тротуаре)

4. улица Морозова,173 – площадь перед храмом

5. улица Свободы, 25 – “Центр занятости населения города”

6. Пересечение улиц Школьная – Почтовая (перед магазином “Оливье”)

7. улица Зои Космодемьянской, 48 (площадка магазина)

8. улица Ручейная, 35 (возле водоразборной колонки).

9. улица Панева, 10

10. улица 65 лет Победы, 14/1

"Воды хватит на всех. Если закончится привезут еще", — сообщил водитель машины с водой.

Журналист издания “Про Город” прошелся по нескольким точкам с подвозом воды. На улице Свободы, 25, возле “Центра занятости населения города” машины с водой не было в 12:45 и в 16:00.

19 июля выдался очень теплым днем для Сыктывкара. Столбики термометра поднимались до +30 градусов. В такую духоту и жару многим людям захочется пить и посидеть в тени. Журналист “Про Города” выяснил, где можно охладиться напитками и отдохнуть.

На улице Первомайская в "Торговом дворе" общепиты все закрыты.

Чуть ниже по улице в ТЦ “Радуга”, несмотря на отсутствие воды, работает туалет.