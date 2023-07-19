Фоторепортаж: как Сыктывкар переживает день без воды
- 18:30 19 июля
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- Инесса Богатая
Почти весь Сыктывкар 19 июля остался без воды. Многие общепиты из-за этого решили взять выходной в этот день. Однако некоторые кафе и столовые все же принимали клиентов. Журналист издания “Про Город” узнал, как работают заведения для питания в день без воды.
19 июля воду отключили во всем Сыктывкаре кроме микрорайона Орбита и Эжвинского района.
В городе организовали подвоз воды до 21:00. Пункты будут по адресам:
1. Пересечение улица Красных Партизан – Октябрьский проспект.
2. Пересечение Октябрьский проспект – улица Коммунистическая (“Универсам” — стоянка)
3. улица Коммунистическая, 67 (гостиница “Сыктывкар” на тротуаре)
4. улица Морозова,173 – площадь перед храмом
5. улица Свободы, 25 – “Центр занятости населения города”
6. Пересечение улиц Школьная – Почтовая (перед магазином “Оливье”)
7. улица Зои Космодемьянской, 48 (площадка магазина)
8. улица Ручейная, 35 (возле водоразборной колонки).
9. улица Панева, 10
10. улица 65 лет Победы, 14/1
"Воды хватит на всех. Если закончится привезут еще", — сообщил водитель машины с водой.
Журналист издания “Про Город” прошелся по нескольким точкам с подвозом воды. На улице Свободы, 25, возле “Центра занятости населения города” машины с водой не было в 12:45 и в 16:00.
19 июля выдался очень теплым днем для Сыктывкара. Столбики термометра поднимались до +30 градусов. В такую духоту и жару многим людям захочется пить и посидеть в тени. Журналист “Про Города” выяснил, где можно охладиться напитками и отдохнуть.
На улице Первомайская в "Торговом дворе" общепиты все закрыты.
Чуть ниже по улице в ТЦ “Радуга”, несмотря на отсутствие воды, работает туалет.
“Там стоят баки с водой. Еще и уборщица заходит и подливает воды в унитазы”, — прокомментировал персонал торгового центра.
На улице Коммунистической, на площадке “под часами”, работает кафе.
“Нам подвезли воду утром. Больше не привезут. Сегодня работать очень сложно. А день коротким не сделали”, — сообщил бариста.
Там же на площадке стоит бочка, где можно купить квас.
Также работает столовая на улице Бабушкина, 22. В здании администрации города есть вода.
“У нас пока есть вода. Подвоза не было”, — рассказала буфетчица.
Одна из популярнейших фастфудных точек сегодня — “Вкусно и точка”, 19 июля не работает.
Некоторые киоски с шаурмой в Сыктывкаре продолжили работу. Как выяснилось, им тоже подвозят воду.
Из-за отсутствия воды в городе многие кафе и столовые взяли выходной.
В парке имени Кирова ларьки с ход-догами и напитками продолжают работать.
“Воду утром завели. Нормально работаем. Не сложно”, — рассказал продавец ларька.
Общественный туалет в парке 19 июля не работает.
Жители города уже привыкли к такому отключению и подготовились заранее.
“Мне нормально. У нас вода есть всегда. Погода хорошая, можно пойти в речке помыться”, — рассказал горожанин.
“Я вырос в деревне, без городского комфорта, ничего страшного, если я сегодня не умоюсь. Тем более на улице очень хорошо, я снова пойду на речку”, — поделился житель Сыктывкара Владислав.
“Мы заранее набрали воды в ванну. Подготовилу питьевую воду. Мы подготовились”, — прокомментировала сыктывкарка Ангелина.
“Тут нет ничего удивительного. Каждый год это делают. Всех предупредили. Все знают. Один день без воды можно потерпеть”, — высказал свое мнение житель столицы Коми Михаил.
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