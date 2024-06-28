В Сыктывкаре поймали 27-летнего наркодилера
- 20:30 28 июня
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- Инесса Богатая
В столице Республики Коми 27-летний житель обвиняется в торговле наркотиками. Мужчина был частью преступной группы. В зимой 2024 года он пытался продать около одного килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По информации ведомства, в феврале этого года мужчине поступило указание от другого участника группы забрать из тайника в Сысольском районе пакет с наркотиками. Ему поручили доставить их в Сыктывкар, расфасовать на мелкие партии и затем продать. Однако он не успел реализовать товар, так как был задержан правоохранительными органами в Сыктывкаре вместе с наркотическими средствами.
Кроме того, у мужчины при себе обнаружили 0, 27 грамма психотропных веществ. Уголовное дело передано в городской суд.
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