В Инте местные жители организовали стихийный мемориал в честь трех погибших при сходе вагонов поезда
- 20:15 28 июня
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- Инесса Богатая
В Инте появился стихийный мемориал в память о трех погибших людей в катастрофе поезда “Воркута-Новороссийск”. Местные жители несут цветы к гербу на площади Ленина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Соболезнования в связи с трагедией выразили также все 19 муниципалитетов Республики Коми.
Напомним, 26 июня девять вагонов поезда сошли с рельсов под Интой. В результате аварии погибли три человека, среди которых была 15-летняя интинка. Девочка в этом году окончила 9 класс Гимназии №2. Также сообщается, что еще три человека находятся в тяжелом состоянии. Их доставили санавиацией в Сыктывкар. В поезде вместе с пассажирами и работниками находились 232 человека.
Причиной инцидента, по официальной версии, стал подмыв полотна из-за сильных ливней.
В данный момент место аварии полностью восстановлено.
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