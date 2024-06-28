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В Инте местные жители организовали стихийный мемориал в честь трех погибших при сходе вагонов поезда

В Инте местные жители организовали стихийный мемориал в честь трех погибших при сходе вагонов поездаФото администрации Инты

В Инте появился стихийный мемориал в память о трех погибших людей в катастрофе поезда “Воркута-Новороссийск”. Местные жители несут цветы к гербу на площади Ленина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соболезнования в связи с трагедией выразили также все 19 муниципалитетов Республики Коми.

Напомним, 26 июня девять вагонов поезда сошли с рельсов под Интой. В результате аварии погибли три человека, среди которых была 15-летняя интинка. Девочка в этом году окончила 9 класс Гимназии №2. Также сообщается, что еще три человека находятся в тяжелом состоянии. Их доставили санавиацией в Сыктывкар. В поезде вместе с пассажирами и работниками находились 232 человека.

Причиной инцидента, по официальной версии, стал подмыв полотна из-за сильных ливней.

В данный момент место аварии полностью восстановлено.

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