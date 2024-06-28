В Инте местные жители организовали стихийный мемориал в честь трех погибших при сходе вагонов поезда

В Инте появился стихийный мемориал в память о трех погибших людей в катастрофе поезда “Воркута-Новороссийск”. Местные жители несут цветы к гербу на площади Ленина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соболезнования в связи с трагедией выразили также все 19 муниципалитетов Республики Коми.