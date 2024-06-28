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В Удорском районе Коми могут запустить вертолет для перевозок жителей из отдаленных поселков

В Удорском районе Коми могут запустить вертолет для перевозок жителей из отдаленных поселковФото из архива "Про Город"

В Удорском районе Коми обсуждают возможность запуска вертолетного сообщения для перевозок жителей из удаленных населенных пунктов. Об этом сообщил глава муниципального образования — руководитель администрации Николай Жилин.

По словам главы района, из-за сильного паводка несколько населенных пунктов в бассейне реки Вашка оказались отрезаны от остальной территории. В некоторых селах и деревнях введен режим ЧС из-за медленного спада вод в реках.

"Чтобы обеспечить транспортную доступность населенным пунктам, мы установили транспортные сооружения, и буквально вчера завершили работу на последнем участке. В настоящее время в село Чупрово можно добраться на внедорожнике, " - пояснил Николай Жилин.

Кроме того, по словам Н. Жилина, в селе Важгорт начали перевозить людей с помощью парома, а вскоре планируется запуск паромной переправы в селе Пыса. Администрация района выделила 700 тысяч рублей на ремонт речного транспорта.

Помимо этого, Удорский район направил запрос в Минэконом Коми о необходимости организации вертолетных перевозок пассажиров в села Чупрово, Важгорт и Кослан.

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