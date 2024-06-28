В Удорском районе Коми могут запустить вертолет для перевозок жителей из отдаленных поселков

В Удорском районе Коми обсуждают возможность запуска вертолетного сообщения для перевозок жителей из удаленных населенных пунктов. Об этом сообщил глава муниципального образования — руководитель администрации Николай Жилин.

По словам главы района, из-за сильного паводка несколько населенных пунктов в бассейне реки Вашка оказались отрезаны от остальной территории. В некоторых селах и деревнях введен режим ЧС из-за медленного спада вод в реках.