В Сыктывкаре пьяный мужчина напал на судебного пристава

В Сыктывкаре 51-летний гражданин нанес удар по лицу правоохранителя. Суд первой инстанции приговорил его к году принудительных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Согласно информации ведомства, 4 декабря 2023 года житель Эжвинского района встал на защиту своей сожительницы, к которой пришли судебные приставы из-за подозрений в уголовном преступлении. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ударил одного из сотрудников силовых структур по лицу.