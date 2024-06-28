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В Сыктывкаре пьяный мужчина напал на судебного пристава

В Сыктывкаре пьяный мужчина напал на судебного пристава Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре 51-летний гражданин нанес удар по лицу правоохранителя. Суд первой инстанции приговорил его к году принудительных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Согласно информации ведомства, 4 декабря 2023 года житель Эжвинского района встал на защиту своей сожительницы, к которой пришли судебные приставы из-за подозрений в уголовном преступлении. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ударил одного из сотрудников силовых структур по лицу.

Правоохранители задержали нападавшего, и суд назначил ему наказание в виде года принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в пользу государства.

Защитники попытались оспорить приговор, но Верховный суд Республики оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор официально вступил в силу.

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