С 1 июля жизнь неработающих россиян изменится: Голикова раскрыла указ
- 03:07 29 июня
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- Служба новостей
По данным проверенных источников, Социальный фонд России сообщает, что с 1 июля 2024 года средний размер пенсии по старости для неработающих граждан увеличится до 18 521 рубля. Татьяна Голикова акцентирует внимание на том, что увеличение выплат станет возможным благодаря бюджету.
Для получения страховой пенсии по старости необходимо соответствовать трем обязательным условиям. Женщины смогут выходить на пенсию по достижении 60 лет, а мужчины — 65 лет. Эти возрастные ограничения будут полностью применяться только с 2028 года, сейчас же россияне проходят через переходный период.
На данный момент женщины выходят на пенсию в среднем в 56,5 лет, а мужчины — в 61,5 года. В 2024 году никто из граждан России не выйдет на пенсию по возрасту. Похожая ситуация ожидается в 2025 и 2027 годах.
В этом году на пенсию могут выйти инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, работники в сложных и опасных условиях труда, а также те, кто отработал на Крайнем Севере 15 лет и в аналогичных регионах — 20 лет.
Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2024 году составит не менее 14 лет, а в следующем году он увеличится до 15 лет. Индивидуальный пенсионный коэффициент для выхода на пенсию в текущем году равен 25,8 баллов и увеличится до 28,2 ИПК в 2024 году.
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