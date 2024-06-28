В середине лета вернется зима: погода с 1 июля преподнесет неприятный сюрприз

В последнюю неделю июня и начало июля в России ожидается весьма разнообразная и непредсказуемая погода. Некоторые регионы столкнутся с аномальной жарой, в то время как другие будут страдать от сильных ливней и даже снега. Синоптики из прогностического центра "Метео" поделились подробным прогнозом на ближайшие семь дней.

Начало недели с дождями по всей стране

Согласно их данным, с понедельника по всей России начнутся дожди. Температура воздуха будет достигать комфортных +27°C.

Жара в Москве

К концу недели, когда циклон переместится на северо-восток, в Москве установится сухая и жаркая погода с температурой до +31°C днем.

Черноземье: умеренные дожди и грозы

В Черноземном регионе также ожидаются умеренные дожди с грозами, а температура будет в пределах +25-28°C.

Палящая жара в Поволжье

В начале недели в Поволжье прогнозируются кратковременные дожди, особенно в западных областях. Практически по всему округу установится жаркая погода до +30°C, а на востоке Самарской, юго-востоке Саратовской и в Оренбургской областях — до +32…+37°C. К концу недели ожидается незначительное похолодание до +22°C.

Аномальная жара на юге России

На юге России прогнозируется аномальная жара. Большую часть недели будет солнечно, воздух прогреется до +28…+33°C.

Сибирь: от тепла до снега

В Якутии и на Чукотке температура будет на 5-8 градусов выше нормы, достигая +20…+25°C. К середине недели до +28…+30°C воздух прогреется в южной части Уральского региона.

Однако на Таймыре и в других северных районах Красноярского края существует вероятность выпадения мокрого снега. Со второй половины недели в некоторых регионах Сибири ожидается понижение температуры на 3-6 градусов ниже климатической нормы. Этот процесс начнется с западных районов и постепенно распространится на восток, достигнув Байкала к четвергу. В этих районах температура не превысит +20°C.

Таким образом, предстоящая неделя продемонстрирует весь диапазон погодных контрастов в России: от изнуряющей жары до снежных осадков — синоптики прогнозируют незабываемое природное шоу по всей стране.

Несмотря на то, что Россия — огромная страна с разнообразными климатическими условиями, некоторые регионы особенно подвержены рискам, связанным с внезапными и экстремальными погодными изменениями.

Сибирь и Дальний Восток: от аномальной жары до сильных морозов

Обширные территории Сибири и Дальнего Востока находятся в зоне повышенного риска. Здесь возможны как периоды изнуряющей жары, так и внезапные холодные волны с сильными морозами.

Например, в последние годы Якутия и Чукотка все чаще страдают от рекордных температур выше +30°C, что становится серьезным испытанием для местной инфраструктуры и населения. В другие периоды эти регионы могут столкнуться с аномальными зимними холодами ниже -40°C.

Резкие перепады температур, сильные ветры и обильные снегопады несут угрозу обрывов линий электропередач, лесных пожаров, нарушения работы систем жизнеобеспечения городов и сел.

Южные регионы: наводнения и засухи

Юг России, включая Северный Кавказ, Волгоградскую, Астраханскую, Ростовскую области, также входит в число наиболее уязвимых районов. Здесь периоды аномальной жары и засухи нередко сменяются разрушительными ливнями и наводнениями.

Так, в последние годы регион неоднократно страдал от сильных паводков, вызванных обильными осадками. Затопление населенных пунктов, размыв дорог, подтопление сельскохозяйственных угодий наносят серьезный экономический ущерб. В другие периоды засуха становится серьезным вызовом для местного сельского хозяйства.

Центральная Россия: заморозки и град

Центральные регионы, включая Черноземье и Среднее Поволжье, также подвержены рискам от резких погодных изменений. Здесь могут внезапно наступать заморозки, сильные ливни с градом, шквалистые ветры.

Такие явления представляют угрозу для урожая, нарушают работу коммунальных служб, повреждают здания и инфраструктуру. Особенно уязвимы сельские территории, где последствия непредсказуемой погоды бывают наиболее ощутимыми.

Таким образом, Сибирь и Дальний Восток, южные регионы, а также центральная Россия относятся к наиболее рискованным районам, подверженным внезапным погодным аномалиям. Оперативный мониторинг и эффективная система реагирования здесь имеют особое значение.