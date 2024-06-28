Лучшее подсолнечное масло в 2024 году: рейтинг топ-10 по версии Роскачества
- 19:01 28 июня
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- Служба новостей
В результате проведенного Роскачеством исследования был осуществлен детальный анализ рафинированных растительных масел, сообщает progorodsamara.ru.
57 различных товаров от разных производителей были проверены на соответствие установленным стандартам качества.
В процессе проверки были зафиксированы нарушения у нескольких изготовителей. Например, бренды "Солнце мое", "Кубань" и другие демонстрировали отклонения в показателях перекиси, что может свидетельствовать о начале процесса окисления масла, что в свою очередь ухудшает его питательные характеристики и влияет на вкус.
Были также выявлены различия в составе жирных кислот у продукции под брендами "Кубань" и "GREEN RAY", что вызывает тревогу относительно точности натурального состава данных продуктов и подчеркивает важность строгого контроля за их качеством.
С другой стороны, продукция от производителей "Добавкин", "Каролина" и прочих получила высокие оценки и соответствовала всем стандартам качества в России.
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