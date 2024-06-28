Тест для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма только по одному кадру?

Кадр из фильма

Шутки в сторону: этот тест под силу только истинным патриотам советского кинематографа! Кто сегодня сможет пройти его до конца? Неужели именно вы? Каждый из нас хранит в памяти теплые воспоминания об эпохе СССР, особенно об удивительных фильмах той эпохи. Золотой век отечественного кино подарил нам не просто фильмы, а настоящие шедевры – блестящие комедии Гайдая и трогательные мелодрамы Рязанова, героические драмы о войне и захватывающие детективы. Киностудии «Мосфильм», «Ленфильм», «Одесская киностудия», «Беларусьфильм» и многие другие создавали вечные кинокартины, которые и сегодня трогают сердца зрителей.

Многие согласятся, что современному кинематографу, с его цифровыми технологиями и инновационной техникой, не хватает той всепроникающей искренности, что пронизывала каждое творение мастеров кино СССР. Фильмы той поры – это километры пленки, на которых запечатлены настоящие эмоции, жизнь со всеми её сюрпризами, радостями и разочарованиями.

Неудивительно, что советские фильмы и сегодня смотрят все с неприкрытым восторгом: и старшие, и младшие поколения, и физики, и лирики. Одни видят в них свою юность, другие – вечные ценности и непреходящие идеалы. Любой кадр из кинолент нашего теста — словно окно в прошлое, позволяя вернуться в СССР, где всё было иначе.

Но лишь истинные знатоки способны узнать выбранные нами фильмы, словно опытный детектив, восстанавливающий картину преступления по мельчайшим уликам. Достаточно ли вам одного взгляда, чтобы определить название фильма по кадру? Хватит ли у вас интуиции и наблюдательности, чтобы распознать каждую картину во всей её красе?

Проверьте себя! Откройте для себя увлекательный мир любимых кинолент, где каждый кадр — это новая встреча со старыми друзьями и неразгаданными историями. Настройтесь на 5 правильных ответов, но не судите себя строго за ошибки, ведь этот тест под силу лишь истинным ценителям кинематографа СССР. И когда получите правильные ответы в конце теста, сможете пересмотреть избранные фильмы, чтобы насладиться ими снова, пишет dni.plus.

ВОПРОСЫ

1/5

Это не просто партнеры, а самые настоящие народные герои — узнаете кино?



а) "Место встречи изменить нельзя" (12+)

б) "Опасные гастроли" (6+)

в) "Интервенция" (12+)

г) "Я родом из детства" (12+)

2/5

Эту девушку возле такси вспомнят только знатоки — узнали фильм?

а) "Выйти замуж за капитана" (12+)

б) "Впервые замужем" (12+)

в) "Не ходите, девки, замуж" (0+)

г) "Молодая жена" (6+)

3/5

А эти двое отлично смотрятся вместе — вы же помните киноленту с ними?



а) "Их знали только в лицо (12+)

б) "За двумя зайцами" (12+)

в) "Не пройдет и года..." (12+)

г) "Одинокая женщина желает познакомиться" (6+)

4/5

Одни из самых любимых героев советского народа — какой это фильм?

а) "Вий" (12+)

б) "Майская ночь, или Утопленница" (12+)

в) "Пропавшая грамота" (12+)

г) "Вечера на хуторе близ Диканьки" (6+)

5/5

Безумно колоритная гражданка встречалась в разных картинах СССР — а какая эта?



а) "Двенадцать стульев" (6+)

б) "Иван Васильевич меняет профессию" (6+)

в) "Не может быть!" (12+)

г) "Покровские ворота" (6+)

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ТЕСТ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КИНО СССР:

1 — а) — "Место встречи изменить нельзя" — Одесская киностудия (1979) — 12+

2 — б) — "Впервые замужем" — Киностудия "Ленфильм" — (1979) — 12+

3 — в) — "Не пройдет и года..." — Киностудия имени Довженко — (1973) — 12+

4 — г) — "Вечера на хуторе близ Диканьки" — Киностудия имени Горького — (1961) — 6+

5 — а) — "Двенадцать стульев" — Киностудия "Мосфильм" — (1971) — 6+

Если вы ответили хотя бы на 3 вопроса верно — это неплохой результат. Лишь выдающиеся "отличники" по кино СССР смогли дать рекордные 5 верных ответов.