В Коми сотрудники ФСБ пресекли попытку контрабанды военной техники
- 14:30 28 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
По информации Управления ФСБ России по Республике Коми, в феврале текущего года житель Сосногорска пытался нелегально провести через государственную границу РФ военную технику, замаскировав ее под бытовой прибор.
Попытка вывоза данной техники угрожает интересам Российской Федерации в сфере военно-технического сотрудничества, а ее использование враждебными государствами может нанести ущерб безопасности России, особенно во время СВО.
Следственное подразделение Управления ФСБ России по Республике Коми возбудило уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Сосногорска.
Максимальная санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
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