В Коми сотрудники ФСБ пресекли попытку контрабанды военной техники

По информации Управления ФСБ России по Республике Коми, в феврале текущего года житель Сосногорска пытался нелегально провести через государственную границу РФ военную технику, замаскировав ее под бытовой прибор.

Попытка вывоза данной техники угрожает интересам Российской Федерации в сфере военно-технического сотрудничества, а ее использование враждебными государствами может нанести ущерб безопасности России, особенно во время СВО.