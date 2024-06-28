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В Коми сотрудники ФСБ пресекли попытку контрабанды военной техники

В Коми сотрудники ФСБ пресекли попытку контрабанды военной техникиФото из архива "Про Город"

По информации  Управления ФСБ России по Республике Коми, в феврале текущего года житель Сосногорска пытался нелегально провести через государственную границу РФ военную технику, замаскировав ее под бытовой прибор.

Попытка вывоза данной техники угрожает интересам Российской Федерации в сфере военно-технического сотрудничества, а ее использование враждебными государствами может нанести ущерб безопасности России, особенно во время СВО.

Следственное подразделение Управления ФСБ России по Республике Коми возбудило уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Сосногорска.

Максимальная санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

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