В июльских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: будем платить еще больше

В июльских квитанциях появится новая информационная строка, которая называется "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение касается владельцев квартир, в которых установлены счетчики для воды, электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг.

Уточняется, что это изменение будет применяться только в том случае, если в течение 2023 года не было перерасчета. Теперь необходимо оплачивать все коммунальные услуги без просрочек. Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, рекомендуется использовать карты, которые предоставляют кэшбэк за такие расходы.